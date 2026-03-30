Amancio Fitness: “Los entrenamientos para los mayores de 40 años no es una moda, es una necesidad”

El sedentarismo es un mal de nuestra época. El profesor Marcos Ascione, responsable del Amancio Fitness, remarca que a partir de los 30 años el cuerpo comienza a perder masa muscular, por este motivo es necesario realizar entrenamiento periódico, sobre todo de fuerza. Además, hay trabajos específicos para personas con enfermedades crónicas, como diabetes o hipertensión. El Amancio Fitness funciona en el Club Amancio Alcorta de Paso del Rey, en la calle Pringles 255 entre Luján y Lettieri y los teléfonos de contacto son 11 6337 1610 / 11 2639 3536