Cayó «El Negro Llanos»: el DFI capturó al criminal más peligroso de la zona oeste

Como consecuencia de un complejo operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a un hombre de 30 años, conocido como “el Negro Llanos”, líder de una organización criminal vinculada a secuestros extorsivos de integrantes de bandas narco rivales, sicariatos y narcomenudeo en distintos barrios de emergencia de La Tablada, Villegas y Puerta de Hierro, en el partido bonaerense de La Matanza.

El hecho que motivó la investigación ocurrió el 18 de marzo de 2024, cuando un hombre de nacionalidad peruana fue secuestrado en la vía pública, en la esquina de Roosevelt y Cafferata, en la ciudad de Villa Celina, para luego ser mantenido en cautiverio durante cinco días.

Durante ese período, la víctima fue trasladada y oculta en distintos asentamientos ubicados en La Matanza, como “Villa Palito” y “Puerta de Hierro”. Desde allí, los captores realizaron llamados extorsivos a sus familiares, exigiendo el pago de 200 mil dólares a cambio de su liberación, bajo amenazas de muerte.

Finalmente, la víctima fue liberada días después en el partido de Florencio Varela, sin que se efectuara pago alguno.

*El juez pide colaboración a la PFA*

En ese contexto, en febrero de 2025, personal del Departamento Antisecuestros Sur de la PFA inició tareas investigativas por orden de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de Morón, a cargo del Dr. Sebastián Lorenzo Basso, dando continuidad a una investigación previamente iniciada por la policía de la provincia de Buenos Aires, cuyos efectivos ya habían concretado detenciones de integrantes de menor jerarquía dentro de la organización.

A los pocos meses, los federales capturaron a otro integrante de la banda que contaba con pedido de captura nacional e internacional, estableciendo además que era requerido por el Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de La Matanza por los delitos de homicidio agravado.

*Sembraban el terror y secuestraban a otros narcos*

En cuanto al modus operandi de la red, se estableció que llevaba adelante secuestros extorsivos contra otros narcotraficantes que operaban en distintos puntos de la zona oeste del conurbano bonaerense, no solo con fines económicos, sino también con el objetivo de demostrar supremacía y expandir su dominio territorial.

Las pesquisas para dar con este criminal incluyeron amplias tareas de inteligencia, así como seguimientos encubiertos en zonas de alta conflictividad, como los monoblocks de La Tablada, Puerta de Hierro y asentamientos aledaños.

Fue así que los detectives identificaron la zona de influencia del prófugo y los lugares que frecuentaba, constatando además que solía exhibir armas de fuego ante vecinos, haciendo alarde de su poder e infundiendo temor en el área.

Con la totalidad de los elementos probatorios reunidos, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Morón, a cargo del Dr. Juan Manuel Culotta, Secretaría N°10 a cargo del Dr. Pablo Marcelo Acosta, ordenó dos allanamientos en un complejo de monoblocks ubicado en la localidad de Ciudad Evita.

Para los procedimientos colaboraron el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) y el GE-1 del Cuerpo Guardia de Infantería de la PFA, en virtud de la peligrosidad del sospechoso y del entorno.Como resultado de los operativos, el fugitivo fue detenido y se secuestraron tres pistolas calibre 9 milímetros con numeración suprimida, varios cargadores y municiones, un teléfono celular y otros elementos.

Con info PFA