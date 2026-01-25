AMBA: Se evitó el ingreso de más de 53 toneladas de productos de ingreso prohibido

Con el objetivo de evitar el ingreso de plagas y enfermedades ausentes en Argentina y para mantener el estatus zoofitosanitario de la producción nacional, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) durante el 2025 evitó el ingreso de 53.276 kilogramos de productos de origen animal y vegetal prohibidos mediante controles realizados a los equipajes de pasajeros en puntos fronterizos del área metropolitana, por distintas infracciones a la normativa vigente.

Personal del Centro Regional Metropolitano llevó a cabo las inspecciones en los aeropuertos “Ministro Pistarini” de Ezeiza y de San Fernando, en el aeroparque Jorge Newbery y en las terminales portuarias de Buquebús, Colonia Express y Muelle Internacional Tigre, donde fiscalizaron el equipaje de 6.831.419 pasajeros que arribaron al país en 47.457 aviones y 4.000 barcos.

Del total de productos de origen animal y vegetal decomisados, 32.054 kilogramos correspondieron al aeropuerto de Ezeiza; 16.319 al aeroparque Jorge Newbery; 2.980 a Colonia Express; 1.283 a Buquebús; 466 al aeropuerto de San Fernando y 174 al Muelle Internacional Tigre.

La presencia del SENASA en las fronteras tiene como objetivo central evitar el ingreso de productos y subproductos de origen animal y vegetal que pudieran contener plagas y/o enfermedades que afecten la producción nacional y, de ese modo, cuidar el estatus zoofitosanitario argentino y mantener abiertos los mercados internacionales.

Se recuerda que el personal del SENASA podrá revisar el equipaje o los vehículos con el fin de verificar que no se transporte productos de riesgo sanitario y, en caso de que se produzca una detección, los agentes deberán labrar un acta, decomisar la mercadería y desnaturalizarla de forma segura, en presencia del usuario.

Quienes deseen conocer qué tipo de productos se pueden ingresar y cuáles no, pueden consultar el apartado “Información para el viajero” en la página web del SENASA, comunicarse al correo electrónico responde@senasa.gob.ar o enviar un mensaje al Whatsapp oficial del SENASA: +541135859810.

