Barrio 25 de Mayo de Moreno Norte: Cuatro balazos terminaron con la vida de un adolescente

Un adolescente fue asesinado de cuatro disparos, uno de ellos en la cabeza, como corolario de una antigua disputa con otro joven. La víctima, pese a tener 15 años, arrastraba problemas con la justicia. El sospechoso fue detenido por personal de la comisaría 1ª cuando intentaba fugarse al interior del país.

Las fuentes consultadas reconstruyeron el sangriento suceso ocurrido en la madrugada del pasado viernes 23 de enero. Sebastián Cabrera Albarracín, de 15 años de edad, arribó en moto a la plaza del barrio 25 de Mayo, en la zona norte de Moreno, específicamente en el cruce de las calles Lamadrid y Carlos Tejedor. Detrás de él, llegó otro adolescente, también motorizado. Y se produjo un tiroteo.

Como consecuencia de la balacera, Cabrera Albarracín cayó mortalmente herido, mientras el agresor escapó. Un amigo de la víctima lo subió a un auto y lo trasladó al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega. Lamentablemente el joven falleció en el camino. Recibió cuatro balazos: uno en la pierna izquierda, otro en el brazo del mismo sector, otro en la espalda y el mortal en la cabeza.

Desde el centro sanitario notificaron a la policía del trágico suceso. Personal del servicio de calle de la Comisaría 1º de Moreno, bajo la supervisión de la Dra. Verónica Pittella, titular de la UFI Nº 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, se hizo cargo de la investigación.

Rápidamente identificaron a un sospechoso, un joven de 17 años. Por este motivo el expediente fue girado a la UFI Nº 6, a cargo de la Dra. Alejandra Piqué. Es la fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil. La única que tiene el Departamento Judicial que alberga los dos partidos mencionados.

El trabajo de campo de los detectives de la 1ª seguía los pasos del acusado. En la tarde de este sábado 24 de enero lo capturaron en el centro del distrito cuando planeaba escapar a una provincia del interior. Todo lo actuado fue evaluado por la justicia.

Por el lado de Sebastián Cabrera Albarracín trascendió que ya tenía conflicto con la ley: pesaba sobre él un pedido de captura por la comercialización de estupefacientes. Trascendidos indican que incluso se mostraba con pistolas de alto calibre en las redes sociales. Sus restos fueron enterrados durante el mediodía de este sábado en el cementerio municipal de Moreno.

El arma con el que se habría defendido Cabrera Albarracín no fue encontrada. Tampoco la que portaba el sospechoso. Las mismas fuentes señalaron que la disputa entre la víctima y el asesino venía de unos meses atrás. El motivo que desencadenó el conflicto es desconocido.