Amenaza de masacre escolar en La Matanza: allanaron la vivienda de un adolescente de 15 años

La Justicia ordenó allanar la vivienda de un adolescente de 15 años en el partido bonaerense de La Matanza, en el marco de una investigación por una presunta amenaza de masacre escolar difundida en un grupo de WhatsApp de estudiantes de su ex colegio.

Según fuentes de la causa, el menor, ex alumno del Colegio Parroquial Domingo Savio de Aldo Bonzi, habría enviado mensajes en los que advertía que iba a atacar a sus ex compañeros de curso.

En el mismo intercambio, también habría compartido imágenes de armas de fuego desde un número privado.

De acuerdo con la investigación, el hecho habría sido planificado para el miércoles pasado, aunque finalmente no se concretó.

La denuncia fue realizada por la madre de un estudiante, lo que dio intervención a la Justicia de Menores de La Matanza.

A partir de allí, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la Policía Bonaerense llevó adelante tareas investigativas que incluyeron patrullajes preventivos en la institución educativa.

Tras reunir elementos, los investigadores lograron identificar al sospechoso, quien había dejado el establecimiento educativo hace dos años.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en Ciudad Evita, donde el adolescente reside junto a su madre.

Durante el allanamiento se secuestraron computadoras y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para determinar el alcance de las amenazas y posibles vínculos con entornos digitales. En el domicilio no se hallaron armas de fuego.

De acuerdo con fuentes del caso, el joven se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y actualmente permanece a resguardo de sus padres. Además, el fiscal interviniente dispuso la realización de estudios ambientales y psicológicos.

Por tratarse de un menor de edad, el adolescente resulta inimputable bajo la legislación vigente al momento de los hechos.

En paralelo, los investigadores analizan si el sospechoso mantenía contacto con una comunidad digital vinculada al interés por casos criminales, una hipótesis que será evaluada a partir de los resultados de las pericias informáticas.