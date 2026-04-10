Avanza la obra de ampliación de la Ruta Provincial 1003 que conecta Merlo con Morón

Las tareas se desarrollan sobre una extensión de 7 kilómetros, entre las Rutas Provinciales 21 y 17.El ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad, avanza con la obra de ampliación de la Ruta Provincial 1003, en los partidos de Merlo y Morón.

Las tareas se desarrollan a lo largo de 7 kilómetros, entre las Rutas Provinciales 21 y 17, y consisten en la construcción de una doble calzada y colectoras. Además, incluyen la implementación de ordenadores de tránsito en intersecciones, la construcción de dársenas para transporte público y la colocación de refugios para pasajeros.

“La ejecución de esta intervención impulsada por el gobernador Kicillof responde a las necesidades de las y los vecinos de esa región, quienes podrán acceder a una mayor conectividad y mejorar los tiempos de viaje”, aseguró el administrador de Vialidad, Roberto Caggiano.

Y completó: “Gracias a esta obra, se va a poder garantizar una circulación más segura y eficiente para miles de usuarios que transitan diariamente por este corredor, generando un impacto positivo en su calidad de vida”.

Asimismo, la obra prevé tareas de señalización vertical y demarcación horizontal, un nuevo sistema de desagüe hidráulico, nueva iluminación y cruces semaforizados vehiculares y peatonales.

La intervención se enmarca en el “Programa de Seguridad Vial en el Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires”, correspondiente al Préstamo BID.

Prensa Infraestructura