Comenzó el ciclo lectivo de la Escuela de Guardavidas en General Rodríguez

El Municipio de General Rodríguez dio inicio a un nuevo ciclo lectivo de la Escuela de Guardavidas, una propuesta de formación destinada a capacitar profesionales preparados para actuar ante situaciones de emergencia en ámbitos acuáticos.

A través de este espacio de aprendizaje, los estudiantes adquieren conocimientos teóricos y prácticos vinculados a la prevención, el rescate y la seguridad, herramientas fundamentales para el desempeño responsable de la actividad.

Desde el Municipio de General Rodríguez continúan impulsando políticas de capacitación que promueven el desarrollo profesional y fortalecen la formación de personas comprometidas con el cuidado de la comunidad.

La Escuela de Guardavidas representa una oportunidad de formación orientada a brindar respuestas eficaces ante situaciones de riesgo, promoviendo la prevención y la protección de la vida.

Municipalidad de General Rodríguez