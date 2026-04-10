Dos detenidos por narcotráfico tras allanamientos vinculados a una fiesta clandestina

A partir de una investigación originada tras la intervención policial en una fiesta electrónica clandestina realizada en febrero en la zona de El Casco, se llevaron adelante dos allanamientos que culminaron con la detención de un hombre y una mujer acusados de comercialización y distribución de estupefacientes.

El operativo fue resultado del trabajo articulado entre la Secretaría de Seguridad, Justicia y Política Criminal y efectivos de la Comisaría 2ª de Las Malvinas, con la instrucción de la UFI Nº 12, especializada en la lucha contra el narcotráfico, y la correspondiente orden del Juzgado de Garantías Nº 2.

Los procedimientos se realizaron en dos domicilios, uno ubicado en el barrio Los Troncos y otro en la localidad de Mariano Acosta.

Como resultado, se concretaron las dos detenciones y el secuestro de teléfonos celulares y un vehículo, entre otros elementos de interés para la causa.

Los imputados se encuentran acusados de comercializar cocaína rosa y la droga sintética conocida como “Tussi”.

La investigación se inició tras los incidentes ocurridos durante una fiesta clandestina, donde el hombre detenido habría efectuado disparos contra otros asistentes al no poder ingresar al evento.

Posteriormente, el acusado se dio a la fuga en una camioneta robada, provocando un choque múltiple con varios vehículos durante su escape.

Desde el Municipio de General Rodríguez se continúa trabajando de manera conjunta para combatir el delito y fortalecer la seguridad, con el objetivo de proteger a cada vecino y vecina.

Municipalidad de General Rodríguez