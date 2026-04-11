General Rodríguez: Se firmó el acta acuerdo complementario para actualizar haberes de trabajadores municipales durante el 2026

El Intendente Mauro García se reunió con representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E), del Sindicato de Trabajadores Municipales (S.T.M) para rubricar el acta acuerdo complementaria que establece un incremento total del 22% en los haberes de trabajadores municipales activos y jubilados.

En ese marco, se establece una serie de actualizaciones salariales que comenzarán a impactar en los haberes de mayo, con un incremento inicial del 12%, y dos aumentos del 5% a reflejarse en los sueldos de julio y septiembre del 2026. A su vez, para los sueldos del mes de agosto se otorgarán dos categorías a todos los empleados sujetos al Convenio Colectivo de Trabajo.

Cabe resaltar que dichos incrementos porcentuales están comprendidos sobre el total del sueldo básico mensual al día 30 de abril del 2026.

De esta manera, el ingreso mínimo que percibirá en junio un trabajador de categoría 10 con 30 horas semanales pasará a ser de $733.059,11, mientras que para octubre será de un total de $798.510,81.Finalmente, las autoridades sindicales y del Estado Municipal se comprometen a restablecer una mesa de diálogo a partir de septiembre del corriente año para ajustar nuevamente los haberes de acuerdo a las variaciones del índice inflacionario, y que tendrá repercusión en los sueldos de noviembre de 2026.Participaron de la firma el secretario de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, Luciano Larralde; el director de Trabajo y Relaciones Sindicales, Fernando Díaz; el Secretario General del STM, Víctor Almaraz y su par representativo de ATE, Policarpo Sosa, entre otros delegados gremiales.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez