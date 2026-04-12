Prefectura detuvo a un hombre con pedido de captura y secuestró droga en Buenos Aires

Personal de la Prefectura Naval Argentina llevó a cabo distintos operativos en las localidades bonaerenses de Zárate y Campana, donde detuvo a un hombre con pedido de captura vigente y secuestró estupefacientes en la vía pública.

En el primer operativo, tras tareas de patrullaje preventivo, efectivos de la Autoridad Marítima nacional identificaron a un individuo y, al verificar sus datos, se constató que tenía dos pedidos de captura.Ante esta situación, y con la intervención de la justicia local, se procedió a su aprehensión, permaneciendo el involucrado alojado en sede policial.

Por otra parte, en la ciudad de Campana, personal de Prefectura que se encontraba realizando tareas de control, observó una moto, cuyo conductor intentó darse a la fuga al advertir la presencia policial.El individuo fue interceptado a pocos metros e identificado, comprobándose que llevaba entre sus pertenencias sustancias ilícitas.Intervino en ambas causas el Departamento de Justicia Zárate-Campana

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