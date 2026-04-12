Detuvieron al autor de un robo en una vivienda de Parque Joly

En el marco de una investigación por un robo ocurrido a fines de marzo en una vivienda del barrio Parque Joly, se llevó adelante un allanamiento que permitió la aprehensión del presunto autor del hecho.

El procedimiento fue realizado de manera conjunta entre la Secretaría de Seguridad Municipal, la Policía y el Poder Judicial. Con orden judicial, efectivos de la Comisaría 1ª allanaron un domicilio ubicado en calle Córdoba al 800.Como resultado del operativo, fue detenido un joven de 15 años, acusado por el delito de robo agravado con amenazas.

Según se informó, el menor será derivado en las próximas horas a un instituto de menores.

Desde el Municipio destacaron la importancia del trabajo articulado entre las distintas áreas para avanzar en la investigación y reforzar la seguridad en el distrito.

Municipalidad de General Rodríguez