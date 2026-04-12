La UNM avanza en el Mundial de tecnología espacial CanSat 2026

La Universidad Nacional de Moreno continúa destacándose en el certamen internacional CanSat 2026, una competencia de tecnología espacial que convoca a equipos universitarios de todo el mundo.El Mundial CanSat propone el diseño, construcción y validación de un sistema satelital en miniatura, replicando las distintas etapas de una misión espacial real.

Se trata de una experiencia de alta exigencia académica y tecnológica que fomenta el trabajo interdisciplinario y el aprendizaje aplicado en áreas como ingeniería, programación y diseño.

El equipo CanSat UNM está integrado por el docente Ing. Pedro Giuffrida; los ingenieros graduados de la UNM Lucas Knaupp, Sergio Sandoval y Claudio Fernando Sandoval; y los estudiantes Juan Adolfo Isa, Juan Manuel Chimienti, Patricio Coto y Juan Pablo Luján, de la carrera de Ingeniería en Electrónica, junto a Rocío Salgado, estudiante de Diseño Industrial.

La competencia se desarrolla en distintas etapas y el equipo de la UNM avanza representando a la Argentina junto a universidades de México, Perú, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Países Bajos e India.

Según se informó, el proyecto se posiciona hasta el momento entre los mejores del certamen a nivel mundial.

En este marco, el equipo mantuvo recientemente un encuentro con el rector Alejandro Robba y el director general de Vinculación Tecnológica, Walter Klein. Desde la Universidad destacaron el acompañamiento institucional y felicitaron al equipo por su desempeño en la competencia.

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