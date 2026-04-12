Educación

La UNM avanza en el Mundial de tecnología espacial CanSat 2026

Posted on by rodrigos
12
Abr

La Universidad Nacional de Moreno continúa destacándose en el certamen internacional CanSat 2026, una competencia de tecnología espacial que convoca a equipos universitarios de todo el mundo.El Mundial CanSat propone el diseño, construcción y validación de un sistema satelital en miniatura, replicando las distintas etapas de una misión espacial real.

Se trata de una experiencia de alta exigencia académica y tecnológica que fomenta el trabajo interdisciplinario y el aprendizaje aplicado en áreas como ingeniería, programación y diseño.

El equipo CanSat UNM está integrado por el docente Ing. Pedro Giuffrida; los ingenieros graduados de la UNM Lucas Knaupp, Sergio Sandoval y Claudio Fernando Sandoval; y los estudiantes Juan Adolfo Isa, Juan Manuel Chimienti, Patricio Coto y Juan Pablo Luján, de la carrera de Ingeniería en Electrónica, junto a Rocío Salgado, estudiante de Diseño Industrial.

La competencia se desarrolla en distintas etapas y el equipo de la UNM avanza representando a la Argentina junto a universidades de México, Perú, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Países Bajos e India.

Según se informó, el proyecto se posiciona hasta el momento entre los mejores del certamen a nivel mundial.

En este marco, el equipo mantuvo recientemente un encuentro con el rector Alejandro Robba y el director general de Vinculación Tecnológica, Walter Klein. Desde la Universidad destacaron el acompañamiento institucional y felicitaron al equipo por su desempeño en la competencia.

Universidad Nacional de Moreno