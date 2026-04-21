Amenaza escolar en San Miguel: identifican a un adolescente y secuestran armas en su domicilio

Un adolescente de 16 años fue identificado luego de publicar mensajes intimidatorios en redes sociales en los que advertía sobre la posible realización de una masacre en un establecimiento educativo de San Miguel.

La investigación derivó en un allanamiento en su vivienda, donde se incautaron distintos elementos.

El hecho se inició tras una denuncia anónima al 911, que alertó sobre la difusión de imágenes del menor exhibiendo un arma de fuego en plataformas digitales, junto a un mensaje que generó preocupación: “Nos vemos mañana, wachines”.

El denunciante aportó capturas de pantalla que permitieron a los investigadores verificar la existencia de las cuentas involucradas, posteriormente dadas de baja.

A partir de las tareas de seguimiento, se detectó otro perfil en la misma red social donde también se compartían fotografías del adolescente con el arma.

Con intervención de las autoridades, se estableció su identidad y se confirmó que es estudiante de quinto año de una escuela secundaria de la zona, donde se dispusieron medidas preventivas.

En el marco de la causa, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio del joven. Durante el procedimiento, personal policial secuestró siete teléfonos celulares, una notebook, una pistola de gas comprimido —réplica de un arma calibre 9 milímetros— y una munición calibre 9 milímetros que se encontraba percutada sin haber sido disparada.

El caso fue caratulado como “intimidación pública” y, hasta el momento, no se adoptaron medidas contra integrantes del grupo familiar del adolescente.