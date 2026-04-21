Escapó un detenido de la comisaría 1ª de Moreno y hay un fuerte operativo para recapturarlo

Alrededor de las 15:30 de este lunes 20 de abril, un detenido que estaba alojado transitoriamente en la comisaría 1ª de Moreno logró sacarse las esposas y fugó por los techos, según confirmaron fuentes calificadas. Vecinos y comerciantes se alarmaron a esa hora.

Del suceso en sí no hay mayores precisiones ya que la información oficial está bajo reserva. En base a diversos confidentes, se pudo saber que en estos momentos se realizan distintos operativos para recapturarlo. Solo trascendió que se trata de un hombre y es mayor de edad. La causa que motivó su aprehensión es un enigma, por lo menos hasta esta hora de la noche.

En este punto cabe recordar que los calabozos de la seccional están clausurados por orden de la Justicia desde finales de noviembre pasado. Esta decisión se basa en el expediente donde están imputados tres uniformados, quienes siguen presos, por el delito de torturas contra los detenidos. Incluso las víctimas denunciaron la aplicación de picana.

La inhabilitación de las celdas de la mayor seccional policial del distrito generó una sobrepoblación en los calabozos de las otras comisarías. El hacinamiento de detenidos es una constante en el conurbano bonaerense y utiliza recursos humanos que no están capacitados para cumplir las funciones de los hombres y mujeres del servicio penitenciario. La crisis carcelaria en la provincia de Buenos Aires es un gravísimo problema de seguridad.

En ese sentido, la obra de la cárcel y la alcaidía en el barrio El Vergel de Cuartel V viene ralentizada. El abandono del financiamiento del gobierno nacional con la asunción de Javier Milei como presidente generó una demora de casi dos años. El dinero ahora lo aporta el gobierno bonaerense, pero aún no hay plazo de finalización conocido.

La dependencia más urgente que debería estar en funciones sería la alcaidía, ya que reemplazaría a los calabozos de las comisarías. El proyecto marca una capacidad de 300 detenidos a la espera de sentencia. La cárcel albergaría casi mil internos.

Dato, no relato. Desde la llegada del comisario Ricardo Cartier (y su equipo de trabajo) a la comisaría 1ª de Moreno, los operativos se intensificaron, obteniendo resultados positivos en varios de ellos e incrementando las estadísticas de detenciones por distintos delitos. Habrá que ver qué decisión tomará el ministerio de Seguridad de la provincia ante esta situación, de por sí muy grave.

La causa está siendo instruida por la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. No habría imputados, porque están en los primeros pasos de la investigación.