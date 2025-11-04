Amenazas de bombas en escuelas: Se siguen produciendo pero no avanzan las investigaciones

A diferencia de lo ocurrido en el 2019, donde se realizaban llamadas intimidatorias diariamente y se profundizaron las pesquisas, las que están ocurriendo en estas últimas semanas en algunas instituciones educativas como la Escuela de Educación Técnica Nº 2 de Moreno centro, no tienen el mismo tratamiento. No llegan actuaciones con investigaciones de importancia desarrolladas a la justicia. No hay imputados por el delito de intimidación pública. Entrevista con la Dra. Mirta Guarino, jueza de Garantías del Joven del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.