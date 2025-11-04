Bajaron las ventas por el Día de la Madre y pegaron fuerte en las pequeñas y medianas empresas

Las estadísticas fueron brindadas por CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Las ventas en los comercios minoristas pymes durante el Día de la Madre mostraron una retracción del 3,5% frente al mismo período del año anterior, medidas a precios constantes. Se trata del cuarto descenso interanual consecutivo, asociado al deterioro del poder de compra de los hogares y a una fecha que, en la actualidad, no logra impulsar de manera significativa el consumo minorista. El cierre de empresas y el impacto en la pérdida de puestos laborales. Entrevista con Salvador Femenía, presidente de UCEP (Unión de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Moreno) y vocero de CAME