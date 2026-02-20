Angustia y miedo: dos delincuentes robaron una moto en el barrio Chaco Chico de Paso del Rey

El suceso se produjo a las 19:29 del viernes 13 de febrero sobre la calle Mendoza entre Bongiovanni y Beláustegui del barrio Villa Ita de Paso del rey, popularmente conocido como “Chaco Chico”. Dos motochorros armados asaltaron a una pareja que iba en moto. La angustia de una de las víctimas es conmovedora, los gritos desgarradores. Cuando escaparon, a uno de los delincuentes se le cayó el arma. Regresó a recogerla y apuntó contra los vecinos que ayudaban a los damnificados. Se escuchó una detonación. Posteriormente huyeron en dirección a la calle Gnecco, que conecta al puente sobre la Autopista del Oeste. La denuncia fue radicada en la comisaría Moreno 3º (Villa Zapiola).