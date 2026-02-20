Detuvieron a una mujer acusada de robar en la casa de su vecina

Una mujer de 28 años fue aprehendida tras ser acusada de ingresar a la vivienda de una vecina en el barrio Villa Arrarás, luego de cortar el alambrado perimetral del domicilio.

El procedimiento fue resultado de un trabajo articulado entre la Secretaría de Seguridad, Justicia y Políticas Criminales del Municipio y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Según se informó, del interior de la propiedad fueron sustraídos un televisor de 43 pulgadas, una motosierra, una bicicleta y una garrafa. Tras las tareas investigativas, los efectivos lograron recuperar los elementos robados, que habían sido comercializados a una tercera persona.

La imputada fue trasladada a la Comisaría 1ª, mientras que en la causa interviene la UFI Nº 10 del Departamento Judicial de General Rodríguez.

Desde el Municipio indicaron que se continúa trabajando de manera conjunta con las fuerzas de seguridad para reforzar la prevención del delito y resguardar la tranquilidad de los vecinos y vecinas.

Municipalidad de General Rodríguez