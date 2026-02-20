General Rodríguez: entregaron insumos tecnológicos a 13 instituciones educativas

El intendente Mauro García encabezó la entrega de insumos electrónicos destinados a 13 establecimientos educativos de General Rodríguez, en el marco del programa “Me Gusta Mi Escuela”.

La iniciativa alcanzó a los Jardines de Infantes N° 901, 909, 911, 915, 916 y 930; las Escuelas Primarias N° 14, 20 y 22; las Escuelas Secundarias N° 2 y 11; el CEF N° 78 y el Instituto Superior de Formación Docente N° 188.

Durante la jornada se distribuyeron computadoras, notebooks, parlantes, impresoras, pantallas, micrófonos y proyectores, con el objetivo de fortalecer las herramientas pedagógicas y acompañar el trabajo diario de docentes y equipos directivos.

Desde el Municipio indicaron que la entrega forma parte de las acciones destinadas a dar respuesta a las demandas de la comunidad educativa rodriguense y a continuar mejorando las condiciones de enseñanza en las instituciones de la ciudad