Detuvieron al acusado de matar a su sobrina de 2 años en el 2022: lo hallaron escondido en la casa de la madre de la víctima

El sospechoso, prófugo desde diciembre de 2022 por el homicidio de su sobrina de dos años, fue capturado durante un allanamiento en la localidad de Pontevedra. Está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio contra el padre de la niña.

Un hombre que permanecía prófugo desde diciembre de 2022 por el asesinato de su sobrina Oriana Gómez Tejerina de dos años, fue detenido este jueves en el partido bonaerense de Merlo. El operativo se realizó en una vivienda sobre la calle Céspedes entre Aberasturi y Portela de la localidad de Pontevedra, donde el acusado se encontraba oculto en la casa de su hermana, madre de la víctima. Sí, la mamá de Oriana refugiaba al asesino.

La captura se concretó durante un allanamiento ordenado por la fiscal a cargo de la investigación y ejecutada por personal de la comisaría 4º (Cuartel V), con apoyo del GAD (Grupo de Apoyo Departamental) y oficiales de otras seccionales. Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó huir a pie, pero fue reducido a pocos metros del domicilio. La causa es instruida por la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, bajo el mando de la Dra. Luisa Pontecorvo y el secretario del organismo, Dr. Pablo Córdoba.

El crimen ocurrió en el sur del partido de Moreno, en el barrio La Porteña, alrededor de las 18:30 horas del 18 de diciembre, día en que la Selección Argentina celebraba la consagración en el Mundial de Qatar 2022. De acuerdo con la reconstrucción judicial, el acusado intervino en una discusión entre su hermana y su pareja. Tras el conflicto, el padre de la niña se retiró del domicilio con la menor en brazos.

Ya en la vía pública, en la esquina de Cornelio Saavedra y Espronceda, el hombre fue interceptado por el acusado, quien se desplazaba en una motocicleta junto a un cómplice. Sin mediar palabra, efectuó varios disparos con un arma de fuego. Uno de los proyectiles impactó en el pecho de la niña y le provocó la muerte. El padre resultó gravemente herido, pero sobrevivió tras ser internado.

El acompañante del imputado, identificado como Jonathan Riquelme, fue detenido al día siguiente cuando se dirigía a Rosario y permanece vinculado a la causa como coautor. En el marco del expediente, la Justicia imputó al detenido por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de la menor y por tentativa de homicidio con el mismo agravante contra el padre de la víctima.

Familiares de la niña habían señalado en su momento que el ataque se produjo luego de un episodio de violencia doméstica y reclamaron protección para los testigos y el avance del proceso judicial. Con la detención del principal acusado, la causa entra ahora en una nueva etapa a la espera de las definiciones judiciales sobre su situación procesal.