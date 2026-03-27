ANMAT aprobó un nuevo tratamiento para mieloma múltiple avanzado con opciones terapéuticas limitadas

El medicamento está indicado para pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída o refractario que ya recibieron al menos tres tratamientos previos, ampliando las alternativas terapéuticas disponibles.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó un nuevo medicamento para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída o refractario que ya recibieron al menos tres terapias previas.

Se trata de una enfermedad oncológica poco frecuente que afecta a las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco presente en la médula ósea.

El mieloma múltiple es considerado una enfermedad crónica que, si bien registró avances terapéuticos en las últimas décadas, continúa siendo incurable y presenta recaídas frecuentes. Con cada línea de tratamiento, las probabilidades de respuesta suelen disminuir y los períodos de remisión pueden ser más cortos.La nueva terapia aprobada es talquetamab, un anticuerpo biespecífico que actúa redirigiendo las células T del sistema inmunológico para que reconozcan y ataquen a las células tumorales.

Este mecanismo de acción representa una alternativa innovadora para pacientes que ya no responden a tratamientos convencionales.

La aprobación se basó en los resultados del estudio clínico MonumenTAL-1, que evaluó la eficacia y seguridad del medicamento en más de 300 pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario. En el ensayo se observaron tasas de respuesta global del 74% en pacientes que no habían recibido terapias previas con redirección de linfocitos T y del 67% en aquellos que sí habían sido tratados con ese tipo de abordaje.

Además, se registró una mediana de duración de la respuesta de hasta 17,5 meses y una supervivencia global a 24 meses del 67,1%, resultados que respaldan su incorporación como una nueva opción terapéutica en casos avanzados de la enfermedad.El tratamiento se administra mediante inyección subcutánea, con una fase inicial de dosificación progresiva y una posterior aplicación quincenal. En muchos casos, esta modalidad permite un seguimiento ambulatorio con controles periódicos para monitorear la evolución del paciente y posibles efectos adversos.

Entre los efectos secundarios más frecuentes se observaron alteraciones del gusto, sequedad bucal, pérdida de peso e infecciones, en su mayoría de intensidad leve a moderada y transitoria. La discontinuación definitiva del tratamiento por reacciones adversas se registró en pocos casos durante los estudios clínicos.

Especialistas en hematología señalaron que la incorporación de nuevas terapias con mecanismos de acción diferentes representa una alternativa relevante para pacientes que han agotado las opciones disponibles, ampliando las posibilidades de tratamiento en etapas avanzadas del mieloma múltiple.