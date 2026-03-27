Mundial 2026: faltan 76 días para el inicio del torneo más grande de la historia

La Copa del Mundo 2026 comenzará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de México y será la primera edición con 48 selecciones, convirtiéndose en el certamen más amplio en la historia del fútbol internacional.

El torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y se extenderá hasta el 19 de julio, con un formato renovado que incluirá 12 grupos de cuatro equipos y una fase eliminatoria ampliada.

Clasificados y cupos en definiciónGran parte de las selecciones ya aseguró su participación, mientras que otros lugares se definirán a través de repechajes continentales e intercontinentales.

Entre los clasificados se encuentra la Selección argentina, que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

El nuevo formato permitirá una mayor representación de equipos de todas las confederaciones, con el objetivo de ampliar la participación global en el torneo.Incertidumbre por Irán en el contexto internacional

En las últimas horas, trascendió que Irán dispuso que sus equipos deportivos no viajen a países considerados “hostiles”, en una medida establecida “hasta nuevo aviso”.

La disposición no especifica qué naciones están alcanzadas, aunque la selección iraní tiene programados sus primeros partidos del Mundial en Estados Unidos.

Hasta el momento, la federación iraní había confirmado su participación en el certamen y no se registraron modificaciones oficiales en el calendario del torneo, por lo que la situación continúa bajo seguimiento en la previa de la competencia.

Posibles récords históricos en el Mundial 2026La próxima Copa del Mundo podría marcar nuevos hitos para varias figuras destacadas del fútbol internacional.

Lionel Messi podría convertirse en uno de los jugadores con mayor cantidad de presencias en la historia de los Mundiales, en caso de disputar el certamen. Además, tanto el capitán argentino como Cristiano Ronaldo podrían transformarse en los primeros futbolistas en participar en seis ediciones de la Copa del Mundo, un registro que reflejaría su vigencia a lo largo de dos décadas en la élite del fútbol.

Por otra parte, Kylian Mbappé también aparece como uno de los protagonistas que podría seguir escalando posiciones en la tabla histórica de goleadores en Mundiales, en una estadística liderada por el alemán Miroslav Klose.

El entrenador francés Didier Deschamps, en tanto, podría alcanzar una marca histórica de partidos dirigidos en Copas del Mundo si su selección avanza a instancias decisivas.

El nuevo formato, con más partidos y selecciones participantes, también abre la posibilidad de que se registren nuevos récords de goles, asistencias y presencias, en una edición que se proyecta como una de las más extensas y competitivas organizadas por la FIFA.