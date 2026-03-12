Apertura de Sesiones en Merlo: Menéndez repasó logros y anunció los ejes de gestión para 2026

El intendente Gustavo Menéndez encabezó la apertura de sesiones 2026 en el Honorable Concejo Deliberante de Merlo, donde destacó los avances de la gestión municipal y anunció proyectos a desarrollarse durante este año.En este marco, la concejala Karina Menéndez asumió la presidencia del HCD para el próximo período legislativo.

El jefe comunal sostuvo que “frente a la crisis económica que golpea la puerta de cada familia y también la de este municipio, en Merlo no nos quedamos de brazos cruzados esperando que las soluciones caigan del cielo.

Las obras públicas que son responsabilidad del municipio, no las recorta ninguna motosierra”.

El mandatario resaltó el fuerte compromiso social del municipio y el acompañamiento a los vecinos. También remarcó que continuarán las obras en materia de educación y salud, al tiempo que avanzará la implementación de programas culturales, tecnológicos, ambientales y de desarrollo económico en todo el distrito.

“Nuestra prioridad es el barrio. Por eso, hemos tomado la decisión política de sostener el ritmo de las obras utilizando nuestros propios recursos. La plata de los impuestos de los merlenses vuelve a la calle en forma de soluciones concretas.

Desde el 10 de diciembre de 2015 ha sido y será nuestro proyecto estratégico municipal”, destacó Menéndez.

Entre los logros, el intendente resaltó que “durante el último año, con financiamiento municipal, logramos recuperar pavimentos de hormigón y asfaltar más de 100 cuadras, seguimos manteniendo los accesos al distrito, limpiando los arroyos y garantizando los servicios esenciales de recolección y poda en cada rincón del partido”.

En este sentido, también señaló que “gracias al trabajo conjunto con la Provincia, estamos logrando obras históricas como la puesta en valor de San Antonio de Padua, el pavimento y obra hidráulica de Hortiguera; la obra hidráulica del arroyo Granaderos, la repavimentación de la avenida Padre Mugica y los ensanches de las rutas 40 y 1003”.

“Administrar con transparencia y eficiencia es nuestra forma de defender la autonomía municipal y de asegurar que, a pesar de cualquier crisis externa, el motor de nuestra gestión no se detenga. Para nosotros, las cuentas claras; pero con la gente adentro”, finalizó el jefe comunal.

