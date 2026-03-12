De la lucha libre al K-pop: Merlo Comic 2026 despliega un megaevento para todas las generaciones

El próximo sábado 14 y domingo 15 de marzo, el predio El Tejadito se transformará en el epicentro de la cultura geek, el anime y el entretenimiento con una nueva entrega de Merlo Comic.

Con una propuesta renovada y entrada libre y gratuita, el evento invita a vecinos y visitantes a disfrutar de dos jornadas cargadas de shows, música y actividades para todas las edades.

La edición 2026 contará con una cartelera de invitados de lujo, destacándose figuras como Gaby Roife & Hugo, Braian Pavón, y los legendarios luchadores La Masa y Vicente Viloni, quienes traerán toda la adrenalina de la lucha libre al escenario merlense. La música estará presente de la mano de QPA Band Duo, Misha, Scarlatta y Erii, asegurando un clima festivo durante todo el fin de semana.

Un recorrido por todos los universosLos asistentes podrán sumergirse en diversas zonas temáticas que incluyen:

Shows en vivo y K-pop: Presentaciones coreográficas y bandas con lo mejor del género.

Cosplay y Gaming: Concursos para los mejores atuendos y torneos de videojuegos en el sector VR y Gamer.

Feria Medieval y Artist Alley: Espacios dedicados a la artesanía de época y el talento de dibujantes e ilustradores locales.

Gastronomía y Merchandising: Un variado sector de comidas y stands comerciales con los productos favoritos de las series, películas y cómics.

«Buscamos que Merlo Comic sea una experiencia integral para la familia y los jóvenes, donde el acceso a la cultura pop sea libre para todos los vecinos», señalaron desde la organización.

Sábado 14-03, de 12 a 20 hs

12 hs – Apertura del evento

13.30 hs – Trivias con Misha

14.30 hs – Show de canto QPA

15 hs – Show de canto Scarlatta

15.30 hs – Show Braian Pavón

16.30 hs – Entrevista La Masa y Vicente Viloni

17 hs – Show de lucha: La Masa y sus luchadores

17.45 hs – Show de canto Erii

18.30 hs – Show A Jugar conb Hugo con Gaby Roife

19 hs – Show Devas

20 hs – Cierre del evento

Domingo 15-03, de 12 a 20 hs12 hs

– Apertura del evento

13.30 hs – Trivias con Misha

14 hs – Show de canto con Misha

15 hs – Entrevista La Masa y Vicente Viloni

15.30 hs – Show Braian Pavón

16.30 hs – Trivias con Misha

17.30 hs – Karaoke libre

18 hs – Concurso de cosplay

19 hs – Show de canto QPA

20 hs – Cierre del evento

Fecha: Sábado 14 y domingo 15 de marzo.

Horario: De 12:00 a 20:00 hs.

Lugar: El Tejadito (Constitución 152, Merlo).

Entrada: Libre y gratuita.

Con info merlo.gob.ar