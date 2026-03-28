Aprehendieron a dos personas en General Rodríguez por portar armas en la vía pública

Este jueves 26, personal de la Comisaría 1ª de General Rodríguez llevó adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de dos hombres de 18 y 22 años, quienes circulaban con armas en la vía pública.

El hecho tuvo lugar en la intersección de Fortín Uno y Fortín Olavarría, en el barrio Parque Joly, donde los efectivos policiales interceptaron a los imputados en el marco de tareas de prevención y control. Durante la identificación, se constató que los sujetos poseían entre sus pertenencias una pistola tipo réplica, además de una navaja y un cuchillo, elementos que fueron incautados por el personal interviniente.Tras el procedimiento, los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia. En la causa interviene la UFI Nº 9 de General Rodríguez, que lleva adelante las actuaciones correspondientes.

Desde las fuerzas de seguridad se continúan realizando operativos preventivos en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad y contribuir a la tranquilidad de los vecinos.

Municipalidad de General Rodríguez