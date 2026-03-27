Virus Sincicial Respiratorio: especialistas destacan la importancia de reforzar la protección en bebés

El VSR es una de las principales causas de bronquiolitis en menores de un año. Especialistas recomiendan reforzar las estrategias de prevención para proteger a los bebés durante los meses de mayor circulación del virus.

El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es una de las principales causas de bronquiolitis e internaciones en bebés menores de un año, especialmente durante los meses de mayor circulación viral, que suelen coincidir con el período de bajas temperaturas.

Si bien la vacunación materna incorporada en los últimos años representó un avance en la prevención, especialistas advierten que aún existe un grupo significativo de lactantes que no cuenta con protección durante su primera temporada de exposición al virus.

El VSR es responsable de entre el 60% y el 80% de los casos de bronquiolitis y puede provocar complicaciones respiratorias que requieren atención médica.

Los expertos señalan que la mayoría de los bebés que desarrollan cuadros graves no presentan factores de riesgo previos, lo que refuerza la importancia de fortalecer las estrategias de prevención.

Debido a que la inmunización materna brinda protección durante los primeros meses de vida, algunos bebés pueden quedar expuestos si nacen fuera del período recomendado de vacunación o si no reciben anticuerpos a tiempo.

Por este motivo, sociedades científicas destacan la necesidad de una estrategia integral que combine distintas herramientas de prevención, con el objetivo de ampliar la cobertura y reducir el riesgo de enfermedad grave en lactantes durante su primer año de vida.

Especialistas remarcan que la disponibilidad de nuevas alternativas preventivas permite mejorar la protección frente al VSR y contribuir a disminuir las internaciones asociadas a este virus respiratorio.