Se trata de una persona domiciliada en San Martín, quien portaba, al momento de ser aprehendido, además de bolsitas de cocaína, un arma de fuego y dinero en efectivo.

El hecho sucedió el viernes 20/11/26 en autopista del oeste y el puente de Belisario Roldan, La Reja.

Durante una recorrida de prevención de delitos sobre la autopista del oeste sentido Luján, agentes del Gabinete Técnico Operativo –GTO- de la Comisaría Moreno 1ra, al arribar a la bajada del Puente Belisario Roldán, observan una camioneta VW Amarok circulando a alta velocidad y efectuando maniobras peligrosas, iniciándose un seguimiento de aproximadamente 500 metros, logrando detener su marcha mediante el uso de balizas y sirena.

Al inspeccionar el vehículo se observa, sobre el asiento trasero, una bolsa que contenía un arma de fuego y varios envoltorios de nylon, procediéndose, en presencia de testigo, al secuestro de un revólver calibre 38 corto, sin marca ni numeración visible, y veinte (20) envoltorios de nylon con cocaína en su interior, con un peso total de 16,85 gramos, dinero en efectivo, un teléfono celular, documentación y efectos varios.

Por disposición de la Fiscalía se procedió al secuestro del vehículo y los elementos mencionados.Interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº 12 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, quien le dio a la causa la siguiente caratula: Aprehensión y esclarecimiento por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional – tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas al consumidor.