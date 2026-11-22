El lunes 15 de noviembre se desarrolló el Consejo Regional de Salud (Co.Sa.Pro.) de la provincia de Buenos Aires, una iniciativa que reúne a las principales autoridades sanitarias y políticas de los 135 municipios bonaerenses.

La actividad se llevó a cabo en el Parque Yrigoyen del distrito de San Martín, y estuvo encabezado por el ministro de la cartera de Salud bonaerense, Dr. Nicolás Kreplak. Por parte de General Rodríguez asistieron el Intendente Mauro García y el secretario de Salud Pública, Dr. Gustavo Tummino.

En ese marco, se realizó la puesta en común de las principales demandas sanitarias de cada municipio, generando un espacio de discusión en materia de políticas públicas para la resolución de dichas problemáticas.

Asimismo, la principal temática a tratar estuvo vinculada a la Ley Provincial de Sistema Integrado de la Salud, una iniciativa que busca unificar a los tres actores intervinientes en la promoción y cuidado de la salud.

Se trata del sector público, el sector privado y las obras sociales de alcance provincial, nacional y PAMI.

Entre los puntos principales del proyecto se destaca la creación de ámbitos de toma de decisiones y coordinación de las políticas sanitarias (como los Consejos Provinciales, Regionales y mesas permanentes de Salud) con rectoría del Ministerio de Salud provincial y participación de los municipios, la comunidad y otros actores del sistema (sindicatos, colegios y asociaciones profesionales, universidades, financiadores y prestadores de servicios), considerando las necesidades de cada territorio; la creación de la Red Bonaerense de Atención y Cuidados; la transformación digital del Sistema de Salud; y la jerarquización de la fuerza laboral en salud.

Según explicó Tummino, esta propuesta busca crear un sistema de salud más eficiente y con mayor capacidad de respuesta para las necesidades de los pacientes, garantizando que se eviten gastos concurrentes que recaen sobre el sector público y debilitan así los recursos que dispone el Estado para atender a cada demanda.

Actualmente, la ley está en tratamiento de la comisión de Presupuesto en el Senado, para luego ir con media sanción por parte del Senado bonaerense y espera su debate en la cámara de Diputados.

A su vez, el secretario de Salud bonaerense agregó que en caso de aprobarse la ley provincial se buscará llevar la discusión al plano del Congreso Nacional para que pueda ampliarse al resto del territorio argentino.

Por otro lado, durante el Co.Sa.Pro. se habló también sobre el financiamiento y modelos de atención dentro de los CAPS, así como también la proposición del diseño del Segundo Plan Quinquenal de la provincia con vistas al 2028.

En ese sentido, el funcionario local destacó que el año próximo concluirá la implementación del Primer Plan Quinquenal de Salud que trajo como principales avances la digitalización de las historias clínicas, y la interrelación entre los distintos distritos a partir de las Regiones Sanitarias en pos de garantizar servicios de diversas complejidades para la población.

“Lo que se busca con el nuevo Plan Quinquenal es poder invertir la pirámide de gastos, que hoy se enfocan más en fármacos y tratamientos caros e incentivar más el fortalecimiento de la atención primaria y todas aquellas iniciativas que fomentan la prevención y promoción de la salud”, sostuvo Tummino.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez