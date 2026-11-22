La UNM realizará la IV Muestra Anual del Área de DiseñoLa Universidad Nacional de Moreno llevará adelante la IV Muestra Anual del Área de Diseño, un encuentro en el que se expondrán los trabajos y proyectos desarrollados por estudiantes de las cuatro carreras durante el ciclo lectivo 2026.

La actividad será el martes 1 de diciembre, de 16 a 20.30, en el edificio Daract II y el Campus.

La propuesta reunirá producciones gráficas y audiovisuales, maquetas, paneles, indumentaria y prototipos, entre otros trabajos.La muestra es organizada por el Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología y la Coordinación del Área de Diseño.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad universitaria, familiares, amigos y vecinos de Moreno.

Cronograma de actividades16 h | Acto de aperturaSUM – Edificio Daract II.A cargo de las autoridades de la UNM.16.30 h

| Presentación de trabajos de 4.º año: Diseños para la UniversidadSUM – Edificio Daract II.Exposición de proyectos realizados en los talleres de Diseño Industrial, Diseño de Indumentaria, Diseño en Comunicación Visual y Diseño Multimedial.

17 h | Muestra de las carreras de DiseñoEdificio Daract II – Planta baja y planta alta.Exhibición de trabajos y proyectos desarrollados por estudiantes durante el ciclo lectivo 2026.19 h

| Desfile de DiseñoPatio H – Edificio Histórico.Presentación de indumentaria y piezas textiles.20 h

| Música y mapping multimedialPatio H – Edificio Histórico.

Banda en vivo y proyección de mapping multimedial.20.30 h | Cierre de la muestraPatio H – Edificio Histórico.

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