_Del 23 al 29 de noviembre las y los vecinos se pueden acercar a las Estaciones Ambientales del distrito y comercios adheridos_

El Municipio de Moreno impulsa la campaña “Antes de tirar, hacé Ctrl+Z”, una iniciativa para promover la disposición responsable de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y evitar su descarte irresponsable.

Bajo el lema “Tus dispositivos electrónicos también tienen futuro”, se invita a la comunidad a darle una segunda oportunidad a sus aparatos en desuso, llevándolos a los puntos de recepción habilitados para su correcta gestión del 23 al 29 de noviembre.

Los RAEE son todos aquellos dispositivos que necesitan electricidad, pilas, baterías o campos electromagnéticos para funcionar y que sus usuarios han descartado, como:

• Celulares, tablets y monitores

• Teclados, mouse y parlantes

• Tostadoras, licuadoras y planchas

Los que SÍ se aceptan son:

• Pequeños electrodomésticos: licuadoras, tostadoras, planchas, cafeteras.

• Informática y telefonía: laptops, CPUs, monitores, teclados, celulares, módems, tablets, consolas.

• Equipos de audio: parlantes de PC, estéreos y otros dispositivos de sonido.

Los que NO se aceptan son:

• Aparatos voluminosos, sobre todo de “línea blanca”, como heladeras, lavarropas y cocinas.

• Pilas o baterías sueltas que no se encuentren dentro de un dispositivo.

Las y los vecinos pueden llevar sus RAEE a las estaciones ambientales distribuidas en todas las localidades y a los siguientes comercios adheridos: Nine Shopping: Av. Victorica 1128 entre Colectora Sur Acceso Oeste y Mármol; Casa del Audio: Av. Bartolomé Mitre 2781/85; Coto: Av. Victorica 598; Carrefour: Av. Gaona s/n y Graham Bell; Coppel: Joly 2802; Maxiconsumo: Colectora Sur Acceso Oeste 8676/8742, Km 38, La Reja; Easy: Colectora Sur Acceso Oeste, Paso del Rey; Nini Mayorista: Autopista Acceso Oeste y Camino del Buen Ayre, Km 30,5, Paso del Rey.

Los aparatos recolectados serán recibidos y gestionados por la Asociación Civil Red Reciclar, una organización con sede en San Justo que se encarga de registrar su ingreso, clasificarlos y definir si pueden ser reutilizados o refuncionalizados, o si deben ser desarmados para recuperar sus materiales, como metales, plásticos y componentes.

Su trabajo busca que estos residuos no terminen mezclados con la basura común, recuperar el mayor porcentaje posible y reducir al mínimo la disposición final, vinculando el trabajo ambiental con acciones sociales a través de la donación de equipos recuperados a escuelas, clubes y asociaciones.

Asimismo, se trabaja junto a familias de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y muchos de los dispositivos que se encuentren en condiciones serán reacondicionados y entregados a chicas y chicos con neurodivergencias, para acompañar su aprendizaje, comunicación y vida cotidiana.Con esta iniciativa, el Gobierno local busca concientizar sobre el impacto ambiental de los residuos electrónicos y fomentar hábitos de consumo responsable, reutilización y reciclado en todo el distrito.