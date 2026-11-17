Un delincuente de 21 años fue aprehendido este domingo por la madrugada luego de robarle la bicicleta a un vecino mediante amenazas de muerte.

La rápida intervención del Cuerpo de Prevención y Protección Ciudadana Municipal sumada al posterior despliegue de la policía urbana municipal, permitió interceptar al sospechoso y recuperar el rodado.

El hecho se registró en la intersección de las calles Intendente Páez e Independencia.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el imputado —identificado como Nicolás A.— intimidó a la víctima de 46 años, exhibiendo un arma de fuego para despojarlo de su bicicleta.

Tras el robo, el damnificado comenzó a perseguir al ladrón y con la intervención del Cuerpo de Prevención y Protección Ciudadana lograron darle alcance y retenerlo a pocos metros hasta la llegada de las fuerzas de seguridad.Al arribar al lugar, los uniformados constataron la situación y procedieron a la aprehensión formal del ladrón.

Durante la requisa y el aseguramiento de la escena, el personal policial corroboró que el elemento utilizado para amedrentar a la víctima no era un arma de fuego real, sino una réplica, la cual fue secuestrada de inmediato.

El caso quedó en manos de la UFI de Turno de General Rodríguez, mientras se instruyen las actuaciones de rigor en la Comisaría 1ra., bajo la carátula de Robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada (arma tipo réplica).

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez