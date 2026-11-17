El Intendente Mauro García estuvo presente en los festejos por el Día del Trabajador y la Trabajadora Municipal que se desarrolló en el predio recreativo del STM, ubicado en Av. Ricardo Balbín 1628.

La celebración se llevó a cabo el día sábado 14 de noviembre, con una gran cantidad de afiliados y afiliadas al gremio, junto a sus familias, que pudieron disfrutar de numerosas actividades recreativas utilizando las instalaciones del lugar. Además de participar de concurso de baile, sorteos y demás sorpresas.

La actividad contó con la presencia del secretario general del STM rodriguense, Víctor Almaraz, junto a sus pares de filiales regionales del sindicato, y otros representantes gremiales locales de ATE y UPCN.

Por parte del municipio, acompañaron el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Luciano Larralde, la Secretaria de Géneros, Políticas Sociales y DDHH, Mariana Galván y el Director de Prensa y Comunicaciones, Reinaldo Torres, entre otros funcionarios del Estado local.

En ese marco, se realizó un homenaje al ex secretario general de la filial local del STM, Oscar ‘Flaco’ Hernández, quien falleciera en febrero de este año.

En honor a su trayectoria y compromiso representando al gremio de los trabajadores y trabajadoras municipales durante tres mandatos, las autoridades del STM dispusieron la imposición del nombre “Oscar ‘Flaco’ Hernández” al predio recreativo, hecho que fue oficializado con el descubrimiento de una placa conmemorativa obsequiada por el municipio.

“Para nosotros fue una gran persona y uno de los grandes dirigentes de nuestro espacio sindical, que le devolvió la dignidad a las familias de los trabajadores y trabajadores municipales y por eso correspondía hacer este merecido homenaje”, resaltó Almaraz.

Entre los logros destacados durante la gestión de Hernández al frente del Sindicato se enumeran varias medidas en pos de garantizar la plena igualdad en la representación política y sindical entre hombres y mujeres del gremio, además de garantizar la adquisición y edificación del predio recreativo de la institución.

Seguidamente se hizo lectura de una reseña para conmemorar su recorrido como dirigente gremial, desde sus inicios como trabajador del corralón municipal:

“Siempre destacó por su personalidad, su astucia innata y su preocupación permanente por la defensa de los derechos del trabajador municipal”.

Por su parte, el jefe comunal manifestó su agradecimiento por formar parte de esta actividad y reivindicó la labor y el legado de Hernández en la vida sindical y política de nuestra ciudad, resaltando el trabajo llevado adelante en conjunto durante su período como concejal del distrito, en 2014, para promover el vigente convenio colectivo de trabajo en la Municipalidad de General Rodríguez.

En ese sentido, el Intendente rescató esta lucha como uno de los pilares fundamentales para fortalecer y alcanzar importantes garantías salariales y laborales en el municipio de General Rodríguez, posicionándolo como uno de los salarios básicos más altos en toda la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, con gran emotividad e importantes avances para la vida en común de los afiliados y afiliadas del STM local, se llevó a cabo un nuevo festejo del Día del Trabajador Municipal

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez