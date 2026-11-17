Durante una recorrida de rutina, en la intersección de Gorriti y Rossini, personal de la Comisaría Moreno 6ta (Francisco Álvarez) proceden a la aprehensión de Damián M. (21) y de un menor de edad, a quienes se les incauta un revolver marca Ítalo Gra, cal. 32 largo, con numeración suprimida y sin municiones, quienes intentan darse a la fuga al momento en que el personal intentara identificarlos. Quedaron a disposición de la justicia.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.