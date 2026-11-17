_Una iniciativa para promover el consumo local con promociones, descuentos y diversas propuestas_

El Municipio realizará la primera Noche de las Heladerías, el próximo miércoles 18 de noviembre desde las 19 horas.

Una iniciativa para disfrutar de la producción de helado local con promociones y degustaciones especiales y con el objetivo de impulsar y promover la oferta gastronómica de Moreno.

Durante la jornada, se ofrecerán descuentos y promociones especiales, para que vecinos, vecinas y visitantes puedan recorrer distintos espacios gastronómicos y conocer propuestas locales de calidad y accesibles.

Las heladerías adheridas son: Te Prometo; Iceland Moreno; Iceland Francisco Álvarez; Qué Sabor; Mi Dulce Bella; La Gelatería; La Gloriosa; Gelatissimo; Persicco Álvarez; Dolce Isabella y Grido.

A continuación, se detallan los comercios participantes, sus ubicaciones y ofertas:

TE PROMETO2x1 en 1/4 kg de helado artesanal.Gral. Manuel Belgrano 172, Moreno Centro.

ICELAND MORENODe 19 a 23:30 hs: 2×1 en 1/4 kg (sin tapa).Int. Eduardo Bossi 146, Moreno Centro.

ICELAND FRANCISCO ÁLVAREZDe 19 a 23:30 hs: 2×1 en 1/4 kg (sin tapa).José Ignacio Gorriti 1102, Francisco Álvarez.

QUÉ SABOR3x2 en 1/4 kg y 1 kg x $10.500.Uruguay 810, Moreno Centro.

MI DULCE BELLA3x2 en todo el local y degustaciones especiales.Alejandro Graham Bell 2048, Moreno Centro.

LA GELATERÍA3x2 en 1/4 kg.15% de descuento en todo el local2x1 en cucuruchosAurora 368, barrio El Cañón, Moreno Centro.

LA GLORIOSA2 de 1/4 kg x $9.0001 kg. x $15.0001 kg. x $23.000 + 1/2 kg. de regalo2 kg. x $30.000 + 1/2 kg. de regaloOlegario Andrade 480, Paso del Rey.

GELATISSIMO2x1 en 1/4 kg, ambos por $9.000. Solo retirando en el local, de 19 a 00 hs.Joly 2710, Moreno Centro.

PERSICCO ÁLVAREZ3x2 en 1/2 kg. y 1/4 kg.Wilde 1426, Francisco Álvarez.

DOLCE ISABELLA2x1 en 1/4 kg.2×1 en alfajoresCon la compra de 1 kg., 1/4 kg. de regaloAlmafuerte 1425, Francisco Álvarez.

GRIDODe 20 a 23 hs: 2×1 en 1/4 kg. (solo por mostrador)Además: 3×2 en Tentación, 2 kg. x $32.000 y 1 kg. + 1/2 kg x $25.000.Av. Del Libertador 1651, Moreno Centro.

La Noche de las Heladerías forma parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno local para poner en valor la gastronomía y la identidad morenense, fortalecer el consumo y generar nuevas propuestas para recorrer, conocer y disfrutar los distintos espacios del distrito.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno