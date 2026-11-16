_Se llevarán adelante hasta el viernes 20 de noviembre, de 10 a 15 horas, en distintos barrios_

El Municipio de Moreno junto al Registro Provincial de las Personas y distintas áreas municipales, realiza nuevos operativos de documentación desde este lunes 16 y hasta el viernes 20 de noviembre, de 10 a 15 horas, en diferentes localidades del distrito.

En cada jornada se entregarán 200 números por orden de llegada, todos los trámites serán gratuitos y la atención no se suspenderá por lluvia.

Los trámites que podrán realizarse son:

– DNI

– Solicitar partidas- Certificado de domicilio y extravío

– Certificado de Pre-Identificación (CPI)

– Empadronamiento de personas extranjeras- Iniciar trámite de cambio de género

– Inicio de expediente de inscripción tardía

Además, durante cada jornada habrá atención de las áreas municipales de Salud, IMDEL, Casa Pueblo, Género y Adultos Mayores, junto con un espacio de asesoramiento sobre identidad a cargo de Abuelas de Plaza de Mayo.

Los operativos continúan en los siguientes lugares y horarios:

-Martes 17, de 10 a 15 horas, en la Plaza La Victoria, Shakespeare esquina El Salvador, Moreno Norte.

-Miércoles 18, de 10 a 15 horas, en el Club Altos de La Reja, Pilcomayo 3900, barrio Altos de La Reja.

– Jueves 19, de 10 a 15 horas, en El Galpón de Álvarez, Fray Mamerto y Ruta 7, Francisco Álvarez.

-Viernes 20, de 10 a 15 horas, en la Plaza Alem, Acevedo entre Fray Luis de León y París, Cuartel V.

Durante los operativos se brinda atención integral, asesoramiento y gestión de trámites para facilitar el acceso directo y gratuito de vecinas y vecinos a este derecho fundamental.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno