El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, continúa su agenda por la Provincia de Buenos Aires.

En Mar del Plata, Quinta Sección Electoral, advirtió sobre la crítica situación de sus tres motores productivos fundamentales: la industria pesquera, la industria textil y el turismo, y afirmó: “La Argentina de Milei es un combo letal: baja el consumo, aumentan las tarifas, los costos fijos y no hay ventas”.

Durante su recorrida a Mar del Plata, Fernando Espinoza mantuvo encuentros con representantes de los sectores textil, hotelero y pesquero, trabajadores del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Además, encabezó un encuentro con la comunidad, en el que mujeres, jóvenes y vecinos tomaron la palabra para compartir la realidad que atraviesan en sus barrios y las distintas problemáticas que enfrentan.

En Centomo, una empresa familiar de indumentaria con más de 40 años de historia, Fernando Espinoza conversó con Roberta, su dueña, y luego afirmó: “La industria textil, que es la segunda más importante de Mar del Plata, hoy está en caída libre.

De cada 10 máquinas, siete están paradas porque no hay trabajo. Cada 5 locales, uno está cerrado. La rentabilidad cayó y las ventas bajaron más del 50%”.

Luego, el presidente de la FAM conoció el actual impacto de la crisis económica en la actividad turística.

Al respecto, expresó: “La ocupación hotelera bajó un 50%”. Y agregó: “Estamos a principios de noviembre y no hay reservas para el verano.

El turismo se desploma y las vacaciones se vuelven un privilegio para miles de familias argentinas”.

“La industria pesquera de Mar del Plata, que llegó a representar el 50% de su producto bruto, hoy bajó al 30% como consecuencia de las políticas económicas de Milei”, expresó el presidente de la FAM e intendente de La Matanza luego de dialogar con trabajadores portuarios y visitar Solimeno congelados, de Luis Solimeno e hijos, una empresa familiar líder en el sector pesquero que tiene más de 80 años de trayectoria, 850 empleadas y empleados, 10 buques y una comercialización de 30 mil toneladas por año.

En la reunión con el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), los trabajadores portuarios le manifestaron a Fernando Espinoza la penuria que atraviesa hoy la industria.

“No hay posibilidad de competir por la apertura de las importaciones que genera el gobierno y con las facilidades de permisos de pesca que Milei les está dando a barcos de bandera extranjera”, resaltó.

“Todo esto hace que Mar del Plata sea una de las ciudades más castigadas por Milei y actualmente sea la ciudad de la Argentina con más desempleo, después de Rosario.

Mar del Plata tiene 9,9% de desempleo, dos puntos más que el promedio en Argentina”, explicó Fernando Espinoza.

Por su parte, Debora Giorgi resaltó: “Estamos junto a Fernando Espinoza en una visita muy importante a Mar del Plata y nos encontramos con un panorama desolador: comercios vacíos, persianas bajas e infinidad de locales en alquiler a pocas semanas del inicio de la temporada”.

En la Universidad Tecnológica Nacional, sede Mar del Plata el presidente de la FAM conversó con sus autoridades que alertaron sobre el 40% menos de presupuesto con el que cuentan, y sobre los sueldos de los docentes universitarios que “están por el piso“.

“Una Universidad que es un ejemplo, porque sabe interpretar qué necesita Mar del Plata y genera las carreras que necesita la región”, destacó Fernando Espinoza.

Al finalizar su agenda por Mar del Plata, Fernando Espinoza compartió un mensaje de esperanza y resaltó: “A pesar de todo esto, hay una Argentina post Milei”.

“Estamos generando un ida y vuelta con cada sector productivo de la provincia de Buenos Aires, traemos nuevas ideas, escuchamos sus propuestas y, entre todos, vamos a generar un nuevo plan de gobierno”.

En ese sentido, convocó a construir “un gran frente electoral” y enfatizó: “Convocamos a todos los sectores de la sociedad: productivos, del trabajo, de la cultura, de la educación, radicales, nacionalistas, socialistas, vecinalistas, a los arrepentidos de Milei y a la Argentina de a pie”.

Por último, Fernando Espinoza agregó: “Vamos por una Argentina unida y por un nuevo peronismo que abrace los sueños y las demandas de las nuevas generaciones, de nuestra juventud, y de cada argentina y argentino. Vamos por esa nueva Argentina”.