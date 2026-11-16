La víctima fue identificada como Esteban Daniel Barrionuevo.

El ataque ocurrió el domingo por la noche sobre la calle Larreta, entre Lisandro de la Torre y General Madariaga.

El presunto autor sería su hermano, quien habría llegado al lugar como acompañante en una motocicleta.

Una cámara de seguridad registró el homicidio.Un hombre de 30 años fue asesinado a balazos el domingo 15 de noviembre, alrededor de las 21, en el barrio Altos de la Torre, en Moreno.

La víctima fue identificada como Esteban Daniel Barrionuevo.

El hecho se produjo sobre la calle Larreta, entre Lisandro de la Torre y General Madariaga. Según la reconstrucción de lo ocurrido, Barrionuevo caminaba por Larreta cuando fue interceptado por un hombre que sería su hermano y que se desplazaba como acompañante en una motocicleta que circulaba por Lisandro de la Torre.En esas circunstancias, el agresor habría efectuado un primer disparo contra Barrionuevo, quien cayó gravemente herido sobre la calle.

Sin embargo, lejos de retirarse, quien sería su hermano habría regresado sobre sus pasos luego de que se produjera una discusión o algún tipo de reproche por parte de la víctima y le habría disparado nuevamente en reiteradas oportunidades, hasta provocarle la muerte.

Un dato de relevancia para la investigación es la existencia de un video de una cámara de seguridad que registró la secuencia del ataque y que permitiría acreditar las circunstancias en las que se produjo el homicidio.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos por los investigadores, entre la víctima y quien sería su hermano existían conflictos vinculados con una propiedad y acusaciones de abuso en perjuicio de su sobrina que recaían sobre Esteban Barrionuevo, cuestiones que hasta el momento no pudieron ser corroboradas, ya que no se habrían encontrado registros legales al respecto.

El presunto autor habría recuperado recientemente la libertad luego de cumplir una pena en una unidad carcelaria.Por su parte, la víctima registraría dos pedidos de captura en otras causas judiciales: uno por homicidio agravado criminis causa en grado de tentativa, con intervención de la Justicia de Mercedes, y otro por robo calificado, en el Departamento Judicial de San Nicolás.

Vecinos relataron a nuestro medio que Esteban Barrionuevo sobrevivía realizando changas en el barrio, que se encontraba en situación de calle y que concurría a una iglesia evangélica de la zona.

La investigación se encuentra a cargo de personal de la Comisaría Primera de Moreno y cuenta con la intervención de la UFI N.º 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la fiscal Carina Saucedo. El imputado por el homicidio agravado continúa prófugo.