Policiales

Asesinato en barrio Altos de la Torre de Moreno Norte: Mataron a un hombre de varios disparos

Posted on by rodrigos
15
Nov

La información preliminar señala que un hombre, presumiblemente de unos 30 años, habría sido asesinado de varios disparos. El hecho ocurrió sobre la calle Larreta entre Lisandro de la Torre y General Madariaga del barrio Altos de la Torre de Moreno Norte alrededor de las 21 horas de este domingo 15 de noviembre. A priori, según las fuentes consultadas, se trataría de un ajuste de cuentas por motivos desconocidos. Interviene personal de la comisaría 1ª y la investigación quedó a cargo de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Ampliaremos