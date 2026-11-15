Femicidio de Micaela García: pidieron prisión perpetua para Néstor Pavón como coautor

La Fiscalía y la querella solicitaron la pena máxima durante los alegatos del juicio realizado en Gualeguay.

La defensa reclamó la absolución del acusado y el veredicto se conocerá el 30 de noviembre.

La Fiscalía solicitó prisión perpetua para Néstor Pavón, acusado de haber participado como coautor del abuso sexual y femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguay.

El pedido fue presentado durante los alegatos del segundo juicio por el caso, que concluyó luego de siete jornadas de audiencias.

El fiscal Gamal Taleb sostuvo que Pavón tuvo un papel central en el ataque contra la joven y que actuó junto a Sebastián Wagner, quien ya fue condenado a prisión perpetua por el crimen.

La acusación planteó que ambos participaron en la privación de la libertad de Micaela y su traslado en un Renault 18 Break hasta una zona rural.

La querella, que representa a la familia de la víctima, también solicitó la pena máxima.

Por su parte, la defensa cuestionó las pruebas presentadas y pidió la absolución de Pavón al considerar que no existen elementos suficientes para demostrar su participación en el femicidio.

Durante su declaración, el acusado negó haber intervenido en el crimen y responsabilizó a Wagner.

Este nuevo juicio se realizó después de que la Corte Suprema de Justicia dejara sin efecto la condena anterior de cinco años de prisión que Pavón había recibido por encubrimiento.

En esta instancia, se volvió a analizar su posible participación como coautor del femicidio.

El tribunal dará a conocer el veredicto el lunes 30 de noviembre, a las 8, en los tribunales de Gualeguay.