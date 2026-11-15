El Hospital Posadas obtuvo el tercer puesto en las Olimpíadas de Endocrinología

La distinción fue para la Residencia de Endocrinología durante el XVI Congreso de la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología (FASEN) 2026, realizado en Puerto Madryn.

La Residencia de Endocrinología del Hospital Posadas alcanzó el tercer puesto en las Olimpíadas de Endocrinología, que se desarrollaron en el marco del XVI Congreso de la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología (FASEN) 2026, en la ciudad de Puerto Madryn.

El reconocimiento destaca la preparación académica y profesional de los integrantes de la residencia, así como su capacidad para responder con rapidez y precisión ante distintos desafíos vinculados con la especialidad.

Este tipo de encuentros también constituye un espacio para el intercambio de conocimientos, el trabajo en equipo y la formación continua de los profesionales de la salud.

Desde el Hospital Posadas felicitaron a quienes participaron de la competencia y al equipo de la residencia por el resultado obtenido.

Hospital Posadas