La UNM presentó su primer Doctorado en Ciencias Económicas

La Universidad Nacional de Moreno presentó el Doctorado en Ciencias Económicas, su primera carrera de doctorado desarrollada íntegramente por la institución.

El anuncio se realizó el jueves 5 de noviembre, durante la segunda jornada del V Congreso de Economía Política Internacional.

La presentación tuvo lugar en un panel del que participaron el rector de la UNM, Lic. Alejandro Robba; el director académico de la carrera, Dr. Julio César Neffa; el codirector académico, Dr. Ramiro Eugenio Álvarez; y la secretaria de Ciencia y Tecnología, Lic. Adriana Sánchez.

La nueva propuesta representa un avance en la consolidación de la formación de posgrado y la investigación en la Universidad.

Además, busca fortalecer su participación en el debate académico y promover una mirada crítica, plural e interdisciplinaria sobre las problemáticas económicas contemporáneas.

El Doctorado tiene como objetivo ofrecer una formación sistemática y actualizada que permita abordar la complejidad de las cuestiones económicas, estimular las capacidades críticas y creativas de sus participantes y favorecer el intercambio con otras instituciones académicas y científicas.

A través de esta carrera, la UNM también apunta a fortalecer sus espacios de investigación y formación docente, y brindar herramientas teóricas y metodológicas para que sus egresados puedan producir conocimientos originales sobre problemáticas económicas de interés local, regional y nacional.

Características de la carrera- Duración: dos años de cursada y tres años para la elaboración de la tesis.

– Título: Doctor/a en Ciencias Económicas.- Aprobación: carrera aprobada por la CONEAU, según Sesión y Acta N.º 657.- Modalidad: presencial, con seminarios electivos virtuales sincrónicos.

Los cursos obligatorios se dictarán en encuentros quincenales durante los dos años de cursada.

– Director académico: Dr. Julio C. Neffa.- Codirector académico: Dr. Ramiro E. Álvarez.Inscripción e información

La carrera cuenta con información disponible sobre el ciclo lectivo 2027 en el sitio web de la Universidad:

https://www.unm.edu.ar/?oferta-academica=doctorado-en-ciencias-economicasContacto:Carrera de Doctorado en Ciencias Económicas

Oficina A101 – Edificio Histórico, Ala Oeste, 1.er piso.Interno: 3624

Correo electrónico: doctorado_ce@unm.edu.arUniversidad Nacional de Moreno

Av. Bartolomé Mitre 1891, Moreno, provincia de Buenos Aires.Teléfonos: 0237 460-9300 / 011 2078-9170

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