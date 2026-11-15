Diabetes en perros y gatos: cómo reconocer los primeros síntomas

El aumento de la sed, el apetito y la pérdida de peso pueden ser señales de alerta.

Un diagnóstico temprano y el seguimiento veterinario permiten controlar la enfermedad y preservar la calidad de vida de las mascotas.

La diabetes mellitus también puede afectar a perros y gatos, aunque sus primeras manifestaciones no siempre son fáciles de identificar.

Se estima que uno de cada 500 animales desarrolla esta condición, pero la cantidad podría ser mayor debido a los casos que no llegan a diagnosticarse.

Entre los cambios que pueden advertir los tutores se encuentran el consumo excesivo de agua, una mayor frecuencia al orinar, el aumento del apetito y la pérdida de peso sin una causa aparente. También pueden presentarse debilidad y decaimiento.

Estos signos suelen aparecer de manera progresiva y, en ocasiones, se confunden con modificaciones propias de la edad.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre, especialistas destacaron la importancia de prestar atención a estos cambios y consultar al veterinario. Según Walter Comas, médico veterinario y director de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal, reconocer las primeras señales permite llegar a un diagnóstico oportuno e iniciar el tratamiento antes de que aparezcan complicaciones.

Aunque perros y gatos pueden presentar síntomas similares, la enfermedad tiene características diferentes en cada especie.

En los perros suele estar vinculada con una disminución de la capacidad del páncreas para producir insulina y, por lo general, requiere la administración de esta hormona durante toda la vida.

Las hembras que no están castradas presentan un riesgo particular por los cambios hormonales posteriores al celo.

En los gatos, en cambio, suelen intervenir tanto la resistencia a la insulina como las alteraciones en su producción.

La obesidad, el sedentarismo y la edad avanzada son algunos de los factores asociados. Las guías de la Asociación Americana de Hospitales de Animales (AAHA), actualizadas en 2026, incorporaron por primera vez recomendaciones diferenciadas para perros y gatos, en función de las particularidades de cada especie.

Diagnóstico y tratamientoAnte la sospecha de diabetes, el médico veterinario puede solicitar análisis de sangre y orina para evaluar los niveles de glucosa.

En los gatos, el diagnóstico puede requerir estudios complementarios, ya que el estrés de la consulta puede elevar transitoriamente el azúcar en sangre.

Entre las pruebas que pueden utilizarse se encuentra la medición de fructosamina, que permite evaluar los niveles de glucosa durante los días previos.

La enfermedad es crónica, pero con un tratamiento adecuado muchos animales pueden mantener una buena calidad de vida durante años.

El abordaje depende de cada caso e incluye, según la indicación profesional, insulina de uso veterinario, alimentación adaptada, actividad física y controles periódicos.Una particularidad de los gatos es que algunos pueden alcanzar la remisión diabética, es decir, mantener valores normales de glucosa sin medicación durante un período.

Sin embargo, esto no significa que estén curados, ya que la enfermedad puede reaparecer y requiere seguimiento.

En los perros, además, pueden presentarse complicaciones como cataratas, mientras que en los gatos puede desarrollarse neuropatía diabética, que afecta los nervios y puede provocar debilidad en las patas traseras y dificultades para caminar.

Comas señaló que recibir un diagnóstico no impide que una mascota continúe con una vida activa y saludable.

También remarcó que el tratamiento debe ser indicado y supervisado por un profesional, con controles que permitan ajustar el manejo de la enfermedad a las necesidades de cada animal.

La observación de los hábitos cotidianos y la consulta veterinaria ante cualquier cambio persistente son fundamentales para detectar la diabetes a tiempo y evitar que avance sin tratamiento.