Aprehensión de un menor y secuestro de una motocicleta con pedido de captura en barrio La Ermita

Personal del Comando de Patrullas llevó adelante la aprehensión de un menor que circulaba en una motocicleta robada y que intentó evadir un control, resistiéndose al procedimiento policial.

El hecho tuvo lugar en el barrio La Ermita, donde los efectivos, en el marco de tareas de prevención, detectaron al motociclista y lograron interceptarlo.

Al verificar el rodado —una moto marca Benelli sin patente— se constató que poseía pedido de secuestro vigente por parte de la UFI Nº 10 de San Martín.La motocicleta fue incautada y el menor trasladado a la Comisaría 1ª, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

Desde el Municipio se continúa trabajando de manera articulada para reforzar la prevención del delito y la seguridad de los vecinos y vecinas.

Municipalidad de General Rodríguez