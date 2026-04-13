La unión Industrial de General Rodríguez realizó una charla sobre la reforma laboral

Durante la mañana de este viernes 10 de abril se desarrolló la charla sobre la nueva Ley de Modernización Laboral organizada por La Unión Industrial de General Rodríguez (UIGER).

Como parte de la dinámica de trabajo de los Grupos por Áreas y siendo la primera actividad presencial del Grupo Recursos Humanos, la UIGER llevó a cabo esta charla que estuvo a cargo de Matías Gervasoni, jefe de recursos humanos de la empresa socia FARMESA y de Ignacio Barrios, docente de la Universidad Nacional de Moreno.

Cerca de 30 referentes pertenecientes a empresas industriales de la localidad, participaron de esta actividad que generó especial interés y participación además de un nutrido intercambio de experiencias.

Entre los aspectos principales de la ley, se mencionó que la mayoría de los artículos ya se encuentran vigentes y que son 82 los artículos que por medidas cautelares o por falta de reglamentación, aún no se encuentran en plena vigencia.

Con relación a los cambios que la nueva ley establece en las relaciones laborales se mencionaron los más importantes, tales como:

. El ámbito de aplicación de la ley en casos tales como: el personal de casas particulares, la contratación de servicios facturados y el trabajo independiente con colaboradores.

. La eliminación del principio in dubio pro operario (en caso de duda se favorece al trabajador) que, de todos modos, prevalece por tratarse de una norma internacional de la OIT

. La eliminación de la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos

. El tratamiento de la homologación de los acuerdos transaccionales

. La prescripción de la antigüedad cuando el trabajador estuvo fuera de la empresa por más de 2 años

. La eliminación del libro de sueldos

Y muchos otros temas que generaron interés y consultas de los asistentes porque modifican sus tareas cotidianas.

De esta manera, la UIGER sigue dando respuesta a las principales preocupaciones de los asociados y ofreciendo espacios de capacitación y actualización en los temas prioritarios para la industria.