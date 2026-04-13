Se desactivó un nuevo búnker narco en Cuartel V

En el marco de una investigación iniciada en 2024 que permitió desarticular una organización criminal vinculada al narcomenudeo

El Municipio de Moreno, junto a la Fiscalía N°12 y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, llevó adelante la desactivación de un búnker narco en el barrio San Francisco, en la localidad de Cuartel V, con el objetivo de impedir que el lugar vuelva a ser utilizado para la comercialización de estupefacientes y para devolver tranquilidad a las y los vecinos.

La intendenta Mariel Fernández junto al secretario de Seguridad, Ismael Castro y el fiscal Ezequiel Freydier, presenciaron el operativo que incluyó la demolición de la edificación identificada como punto de venta de drogas, en una zona donde ya se habían realizado intervenciones similares.

La medida se enmarca en una investigación iniciada en 2024, que contempló múltiples allanamientos y permitió desarticular una organización criminal que operaba en el distrito.

En el desarrollo de la causa, se realizaron 11 allanamientos que derivaron en la detención de 20 personas, el secuestro de una importante cantidad de drogas, armas de fuego y otros elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes, así como la demolición de distintas edificaciones utilizadas para estas actividades ilícitas.

Entre las intervenciones realizadas, se destacan procedimientos llevados a cabo en septiembre de 2024, enero y abril de 2025 y diciembre del mismo año, en los que se concretaron detenciones y secuestros de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y vehículos utilizados en la actividad delictiva.

La investigación permitió además identificar una estructura jerarquizada dedicada al narcomenudeo, y detectar situaciones de captación de jóvenes mediante engaños y amenazas, obligados a trabajar en estos espacios.

El último allanamiento, realizado durante febrero y marzo de 2026, tuvo como resultado la detención de seis personas y el secuestro de medio kg. de marihuana, más de un centenar de envoltorios de cocaína, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Esta acción forma parte de una política sostenida de intervención territorial y hostigamiento al narcomenudeo en el distrito. Desde el Gobierno local se impulsa un abordaje integral que incluye el acompañamiento a personas en situación de consumo y a sus familias, así como también a jóvenes en conflicto con la ley, mediante propuestas culturales, recreativas, deportivas y de formación que promueven la inclusión y el desarrollo comunitario.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno