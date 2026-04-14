Peligro extremo: manejaba a contramano, sin luces y sin cinturón

El hecho ocurrió a la altura de General Madariaga durante un operativo dinámico del Ministerio de Transporte bonaerense.

El conductor fue interceptado antes de provocar una tragedia.

El conductor de 69 años casi provoca una tragedia.

El conductor de 69 años casi provoca una tragedia.

Un conductor fue detectado durante un operativo dinámico del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que lidera Martín Marinucci, circulando a contramano en Ruta 74, a la altura de la localidad de General Madariaga, sin cinturón de seguridad y sin luces, en una maniobra de extrema peligrosidad que puso en riesgo su vida y la de terceros.

La infracción fue advertida por agentes de la Subsecretaría de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, quienes detectaron a la camioneta Ford Ecosport conducida por un hombre de 69 años de la ciudad de Pinamar quien circulaba a contramano, lo detuvieron para evitar una tragedia y procedieron a labrar el acta de infracción correspondiente.

El procedimiento quedó registrado mediante las cámaras instaladas en los vehículos oficiales y las body cams utilizadas en los operativos, herramientas que permiten fortalecer los controles y garantizar mayor transparencia en las intervenciones.

Desde la cartera de Transporte se refuerza continuamente este tipo de acciones de control y monitoreo vial, destinadas a prevenir conductas temerarias al volante y proteger la vida de las y los bonaerenses.

gba.gob.ar