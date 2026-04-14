La ciudad de Luján será sede del Campeonato Bonaerense de Skateboarding, el torneo más importante de la disciplina en la provincia y puerta de entrada a la Copa Argentina.

Con entrada libre y gratuita, el evento tendrá lugar en Luján Park y reunirá a más de 100 deportistas de toda la región, quienes competirán en las categorías Iniciantes, Principiantes y Amateur.

Las actividades comenzarán el sábado 18 de abril a las 10 horas con la recepción de los participantes, mientras que a las 12 horas se realizarán las inscripciones.A partir de las 13 horas se iniciarán las competencias de las distintas categorías y sobre las 19 horas llegará el momento de la entrega de premios a los ganadores.

“Estamos muy contentos de poder albergar la mejor cita del Skateboarding bonaerense, una propuesta que es posible gracias al compromiso con el deporte del Municipio de Luján y a la calidad de su Skatepark, que cumple con todos los requisitos que demandan este tipo de eventos. Va a ser una jornada con mucha actividad, ideal para disfrutar en familia”, señalaron desde la organización.

La propuesta también contará con servicio gastronómico y espectáculos musicales.El evento es organizado por la Dirección de Deportes del Municipio de Luján y la Federación Argentina de Skateboarding.

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