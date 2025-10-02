Argentina alcanza el máximo reconocimiento internacional en la lucha contra la trata de personas

Argentina fue reconocida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos con la máxima calificación internacional (TIER ONE) en el TIP Report 2025 sobre trata de personas, que evalúa los esfuerzos de los Estados en materia de prevención, persecución, protección y sanción del delito.

Este logro es resultado del trabajo sostenido del Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata, la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual y las Fuerzas Federales de Seguridad, bajo la conducción de la Ministra Patricia Bullrich.

La calificación TIER ONE refleja el compromiso del Estado argentino con la defensa de la dignidad, la integridad y la libertad de las personas, y posiciona a nuestro país en el máximo estándar internacional en la lucha contra este delito.

Con hechos y resultados, Argentina demuestra que la trata se combate con decisión, coordinación y firmeza.

argentina.gob.ar