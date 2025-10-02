«Transeúntes»: Teatro y danza contra el bullying

Jóvenes y adolescentes disfrutaron de una obra teatral en el anfiteatro del Parque Municipal Néstor Kirchner con entrada libre y gratuita.

Gracias a la articulación de diferentes compañías teatrales, con la coordinación de la Subsecretaría de Juventudes de Merlo, se presentó la obra “Transeúntes”, con entrada abierta y gratuita, que abordó temáticas como el bullying y la identidad, entre otros temas y problemáticas de interés adolescente.

La Subsecretaria de Juventudes, Natalia Luxen, expresó “Es importante destacar el valor de una obra que, mediante el arte y el baile, puede mostrar problemáticas que afectan a los jóvenes en el marco de una propuesta cultural”.

“Estamos cerrando el mes de la juventud, en el cual realizamos distintas actividades de la Subsecretaría. Fue posible por el acompañamiento del intendente Gustavo Menéndez que siempre apuesta a las juventudes y promueve las distintas actividades que proponemos desde el espacio que integramos”, finalizó Luxen.

Este sábado 4 de octubre a las 16 hs y a las 17:30 hs se realizarán dos funciones más, en el Anfiteatro del Parque Municipal Néstor Kirchner, Av. Constitución 152, con el objetivo de fomentar el compañerismo, empatía y diálogo entre los más jóvenes.

Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Juventudes: Av. Del Libertador 285. Teléfono: (0220) 482-8176.

merlo.gob.ar