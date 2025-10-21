Argentina con delegación confirmada para los Juegos Parapanamericanos Juveniles

Argentina confirmó su delegación para disputar los Juegos Parapanamericanos Juveniles en Santiago de Chile del 31 de octubre al 9 de noviembre, la comitiva nacional contará con 113 atletas que disputarán 12 de los 13 deportes que integran el programa deportivo.
La delegación argentina tendrá 191 integrantes, 113 atletas y 78 oficiales, con representantes en 12 de las 13 disciplinas que componen el programa deportivo de los Juegos Parapanamericanos Juveniles.
En la última edición, que se llevó a cabo en 2023 en Bogotá, Colombia, Argentina tuvo una delegación de 122 atletas y consiguió el segundo puesto en el medallero general con 85 medallas: 36 doradas, 26 plateadas y 23 de bronce.
Chile 2025 será la sexta edición del evento multideportivo organizado por el Comité Paralímpico de América que reunirá a más de 1.500 atletas de 33 países del continente y tendrá el mayor número de deportes de su historia con 13.
Delegación Argentina:
Básquet En Silla De Ruedas 3v3Atletas: Morena Coria, Valentina Eggs, Luciana Emilio Ocampo y Jazmín SoriaStaff: Romina Iglesias y Micaela VolpeBásquet
En Silla De Ruedas 5v5Atletas: Iván Carballo, Valentín Gómez Piñero, Rodrigo López, Lucas Luna Paz, Tomas Mansilla, TomasMolina, Maximiliano Montenegro, Lucas Müller, Patricio Núñez, Bautista Sanabria, Adriel Sánchez y Santiago VidelaStaff: Diego Bogado, Juan Dominguez, Amado Perez y Mauro VarelaBoccia
Atletas: Facundo Bulacio, Lucas Diaz, Mora Diaz Bertolotti, Mateo Kesting Durand, Sofia Medina Espínola, Solange Moreno Salas y Federico Russo
Asistentes: Laura Bertolotti, Lorena Casas, Gastón Corimayo y Romina IbaloStaff: Carlos Coca, Pablo Iocca, Juan Leofanti, Cristian Rosado, Andrea Salas y Fabian Tambosco
Fútbol Para Ciegos
Atletas: Luciano Alemán, Yamir Alostiza, Ulises Fecha Romano, Bruno Gadau, Rodrigo Jiménez, Alan Monzón, Cesar Rodríguez Montoya y Tiago VardeArqueros: Juan Diaz y Rodrigo Figueroa MorenoStaff: Facundo Caprini, Abel Estigarribia, Antonio Figueroa, José Jaime y Darío LencinaFutbol PCAtletas: Renzo Alaniz, Isidoro Ceballos Tortosa, Augusto Larrondo, Lucas Mizzau Diaz Moreno, Enrique Ocampo, Elías Olmedo Guzmán, Benjamín Puga Spano, Ian Ramello, Claudio Romero, Dylan Saavedra, Lautaro Suarez y Bautista Suarez Carboneti
Staff: Claudio Conte, Silvio Falconi, Federico Gazzo, Omar Rodríguez Arreguito y Marcelo SánchezGoalball
Equipo masculino
Atletas: Máximo Andino González, Thiago Bonacorso Chaves, Maximiliano Centurión, Lautaro Fernández, Sergio Gallo y Gabriel ZacariasStaff: Néstor Gauto, Ezequiel Martínez y Damián Pelozo
Equipo femenino: Atletas: Milagros Aguirre, Sofia Alcaraz, Tania Alvarez Giupponi, Ema Barboto, Ana Cáceres y Nerea SalgueroStaff: Argentina Araujo, Francisco Rey Patrón y Irina VerselePara AtletismoAtletas: Styven Albarracin, Mahia Alonso, Sofia Casse, Roque Castro, Sebastián Flores, Alanis González Pared, Lautaro Guajardo Artiles, Julián Lovato Carrazán, Diego Negrete Schimpp, Samuel Romero, Nara Roy Villegas, Rodrigo Sandoval, Mateo Sepúlveda, Maximiliano Veiro Sanabria, Kiara Villalobos Bucci y Guadalupe Villarreal ZalazarGuías: Cristhian Barraza Frank y Juan Marchesini
Staff: Adrián Bottaro, Pablo Fornari, María Marichelar González, Lisandro Muhoberac, Nicolas Quiroz y Marisa Torres.
Para JudoAtletas: Lautaro Aguilar, Alejandro Kunkel, Candela Pogonza y Antonio Quintana RamírezStaff: Alfredo Acosta y Julio Retamoso PeñaPara NataciónAtletas: Bautista Burgos Pierantoni, Santino Escala Ochoa, Tomas Fangio, Paul Ferreira, Tiziana Forlano, Manuela Herrero, Santino Insaurralde, Lucas Leguiza, Thiara Lopez, Inti Mantz, Dahiana Orellana, Alma Roisman Pechersky, Mia Turanzas, Mateo Vives y Jonathan ZambranaStaff: Edith Arraspide, Joaquín Felipe, Fernando Mihovich, Dylan Salina, Darío Sanchez Turuzzi y Fernanda TenPara PowerliftingAtletas: Octavio Godoy Diaz, Genaro Pirles, Sabrina Priore, Micaela Samudio, Lisandro Santoro y Braian Zubiria
Staff: Javier Barrera y David Coronel
Para Tenis De Mesa
Atletas: Fausto Barrientos, Luciano Khazandjian, Lautaro Luzzi Montiel, Luna Muñoz, Amadeo Orozco Pesce, Eithan Skliarsky y Candela Tamborindegui
Staff: Mariano De Simone, Romina Jurado Frignani y Cecilia Varela
Tenis En Silla De Ruedas
Atletas: Ian Davidson y Joaquín LezamaStaff: Manuel MantiVoley Sentado
Atletas equipo masculino: Fausto Bernal, Gaspar Buteler, Francesco Quiroga Maggini y Joaquín RománAtletas equipo femenino: Agustina Cardozo, Mariana Furlani, Guadalupe Morales y Melanie RecaldeStaff: Andrea Appendino, Laura Cometto, Maria D´Andrea y Daniel Diaz.
